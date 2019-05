Si inietta il proprio sperma nel braccio per 18 mesi: voleva curare il mal di schiena

Per oltre un anno e mezzo, un 33enne irlandese si è iniettato il proprio sperma nel braccio. Il motivo? Voleva curarsi così il mal di schiena. La cura fai-da-te, però, non è servita affatto ad alleviargli il dolore e così quando è stato ricoverato in ospedale a Dublino i medici hanno scoperto tutto. Ad insospettirli è stata infatti la forte eruzione cutanea che l’uomo aveva sul braccio, oltre ad un singolare gonfiore. Messo alle strette sull’origine del gonfiore, l’uomo ha rivelato tutto.

“Aveva escogitato questa ‘cura’ indipendentemente da qualsiasi consiglio medico”, ha spiegato la dottoressa Lisa Dunne, che ha descritto il caso sull’Irish Medical Journal. “L’uomo ci ha rivelato di essersi iniettato una dose mensile di sperma per 18 mesi consecutivi usando un ago ipodermico che era stato acquistato online ma le sue condizioni di salute non sarebbero migliorate nonostante le iniezioni. Solo con il ricovero in ospedale è riuscito ad parte del suo dolore“, ha aggiunto. L’uomo è stato poi sottoposto ad un intervento per rimuovere lo sperma all’Adelaide and Meath Hospital nella capitale irlandese.

La dott.ssa Dunne ha detto anche che questo è stato il primo caso segnalato di “iniezione di seme da utilizzare come trattamento medico”. “L’uomo era convinto dell’efficacia di questo metodo che definiva ‘innovativo’ per trattare il mal di schiena”. Secondo il medico, il caso potrebbero essere applicato “su una scala più ampia” per dimostra i rischi associati alla sperimentazione medica.

Fonte: ilfattoquotidiano.it