Trovato in Malesia un capretto con volto umano, un uomo capra?

L’ uomo capra esiste davvero? Un contadino nel sud della Malesia si è imbattuto in una strana creatura che sembrava essere una capretta con un volto umano. Potrebbe essere la prova che la leggenda metropolitana dell’ uomo capra (goat man) è realtà? La creatura trovata è morta poco dopo la nascita e l’agricoltore ha deciso di inviare il piccolo uomo capra al Dipartimento Servizi Veterinari. L’agricoltore, Ibrahim Basir, ha ricevuto molte offerte per acquistare la carcassa, ma ha rifiutato e l’ha data invece al Dipartimento Servizi Veterinari in modo che un’indagine potesse essere condotta sulla creatura dall’aspetto strano. Jamaludin Abdul Samad, 50 anni, uno dei lavoratori agricoli, ha detto ad Ibrahim che il capretto trovato aveva le caratteristiche di un bambino umano. Ibrahim ha detto che era scioccante per lui vedere una capra con caratteristiche simili a quelli umani e il suo primo pensiero era stato che la madre lo aveva calpestato per dargli un volto simile ad umano.

“Quando sono andato a controllare sono rimasto abbastanza scioccato ma anche affascinato per il suo volto, il naso, le gambe corte e anche la condizione del suo corpo morbido sembrava come quella di un bambino umano, mentre la pelliccia marrone chiaro che copriva tutto il suo corpo assomigliava a quella di una capra. Abbiamo messo la carcassa in una scatola di polistirolo pieno di cubetti di ghiaccio e lo abbiamo consegnato al Centro Direzionale Veterinaria a mezzogiorno circa di ieri”. Ibrahim ha anche detto che il piccolo uomo capra non aveva un cordone ombelicale attaccato. Straits Times rivela che l’indagine durerà circa due settimane per determinare se la creatura è un ibrido di uomo capra o se c’è un altro motivo dietro quelle strane caratteristiche. Il presidente della commissione della Johor State Agriculture and Agro-based Industry, Ismail Mohamed, ha detto che presto si potrà sapere se la creatura è un piccolo di uomo capra. “Per ora non siamo in grado di confermare o smentire nulla perchè non abbiamo mai avuto un caso del genere prima d’ora. Dovremo attendere i risultati per trarre delle conclusioni, occorreranno due settimane o un mese”. Quindi presto sarà determinato il motivo per cui la capra aveva caratteristiche umane e saranno anche esaminare la possibilità che la capra madre sia stata violata da un essere umano. Ma che tipo di caratteristiche umane aveva il capretto? In primo luogo, aveva una faccia da bambino umano, con un naso piccolo. In secondo luogo il corpo era molto morbido come un bambino umano e le gambe erano piuttosto corte come un neonato umano.

L’ uomo capra è una leggenda metropolitana in tutto il mondo e di recente c’è stato un rapporto della polizia che racconta il fatto in cui una donna è stata uccisa da un treno mentre lei, insieme al marito, stava controllando il traliccio Papa Lick in Kentucky, luogo conosciuto per gli avvistamenti di un uomo capra, chiamato anche il mostro Papa Lick. L’ uomo capra, si racconta, essere un ibrido tra un uomo e una capra o un contadino che praticava satanismo che è stato reincarnato come metà capra e metà uomo. Secondo Uproxx , la leggenda metropolitana è nata intorno dal 1957 e il primo avvistamento era stato fatto in Maryland. Altri avvistamenti di un uomo capra sono stati segnalati nel Kentucky, Texas e Wisconsin. Tuttavia, difficilmente può essere una realtà, ma questo spettacolo agghiacciante di un capretto con un volto umano apre sicuramente gli occhi a ciò che realmente potrebbe trasformare una leggenda urbana in una realtà. L’indagine di questo potenziale bambino uomo capra è in corso.