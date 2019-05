Voci di fantasmi e bambole senza occhi, il racconto di un ragazzo terrorizzato

La tecnologia ci permette di condividere passioni ed emozioni, anche quando queste sono di puro terrore. Da alcune settimane gira su internet la video-testimonianza di un ragazzo trasferitosi nella periferia di Milano, il quale sostiene di abitare in una casa infestata. Il video compare e scompare continuamente dai canali youtube. Inizialmente prevaleva lo scetticismo, tuttavia guardare il video mi ha fatto cambiare idea: nella sua semplicità è terrificante! Brevi registrazioni video e audio ci rendono partecipi dell’esperienza agghiacciante che questo ragazzo sta vivendo. Per di più il tutto parrebbe svolgersi proprio in questi mesi in qualche paesino del nord Italia.

Tra l’altro il ragazzo conclude affermando che pubblicherà altri video… ma da allora non c’è più traccia di lui. Il video è recentemente riapparso e mi appresto a condividerlo, vi invito a fare altrettanto affinché non scompaia. Eccolo: