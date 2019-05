19enne incinta investita sulle strisce pedonali: partorisce, la bimba è grave

Una ragazza di 19 anni, all’ottavo mese di gravidanza, è stata investita ad Orbassano, in provincia di Torino. La donna ha dato alla luce Sofia, che sarebbe dovuta nascere il 4 giugno. La piccola ora è molto grave, con prognosi riservata. I fatti sono avvenuti intorno alle 12.30. Ad essere travolta da una Fiat Stilo è stata una 19enne, residente nella frazione Tetti Francesi di Rivalta, all’ultimo mese di gravidanza. Pare che stesse attraversando le strisce pedonali. La persona alla guida dell’auto è fuggita. La giovane madre, ora si trova all’ospedale Cto, dove è atterrata con l’elisoccorso del 118, che l’ha prelevata sul luogo dell’incidente lungo la strada provinciale 6. I medici preoccupati dal tracciato, che evidenziava un’insofferenza fetale, hanno deciso per il cesareo d’urgenza. Le condizioni della bimba sono critiche.

È stata trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale ospedaliera del Sant’Anna, dove a breve sarà trasferita anche la mamma: la donna sta bene, pur avendo subito la frattura della clavicola e un taglio al sopracciglio. Sull’investimento indagano gli agenti della polizia locale di Orbassano, che hanno già iniziato ad analizzare immagini del sistema di videosorveglianza della zona dell’incidente per individuare il pirata della strada. Pare che la 19enne fosse appena uscita dal supermercato con il marito e stava attraversando la circonvallazione della strada provinciale 6 quando la macchina ha travolto entrambi per poi darsi alla fuga. I testimoni hanno chiamato i soccorsi. Subito sono intervenuti i medici del 118, che con l’elicottero l’hanno trasportata al pronto soccorso. Le autorità stanno ascoltando anche le testimonianze, cercando indizi utili per risalire all’automobilista investitore.