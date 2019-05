”Beh, hai un po’ esagerato con il botox”. Irriconoscibile vero? Volto sfigurato dai ritocchini e labbra gonfie, l’ex bellezza italiana è ”ridotta” così e le foto parlano chiaro

Sono tutte così belle da scatenare una grandissima invidia in tutte noi comuni mortali, eppure non sono mai contente. Conti in banca da sogno, case, carriere strepitose. Eppure i personaggi famosi che si sottopongono a interventi estetici sono in aumento. Ritocchini al volto, botox per levigare la pelle, seni aumentati e labbra pompate, questi gli interventi a cui le dive (ma anche i divi) si sottopongono per apparire più belli.

Così, ritocco dopo ritocco, questa mania di perfezione immotivata si è molto spesso trasformata in un vero e proprio disastro: è davvero curioso vedere come la maggior parte delle star che hanno optato per la chirurgia estetica, sarebbero state più belle e affascinanti se avessero deciso di restare naturali.

Tra i personaggi famosi spicca Fiordaliso. La cantante è tornata recentemente sui giornali dopo la presentazione di un nuovo bravo su Gay.it. “Mio fratello aveva un tumore al cervello, volevo porre fine alla sua sofferenza, quello che canto nella canzone è quello che sentivo in quei momenti. Questa canzone ce l’ho da sei anni nel cassetto e quando ho visto quanto accaduto a Dj Fabo, non ho resistito”.

Una canzone di denuncia, quella di Fiordaliso, per le persone che lottano per la propria indipendenza, anche nel momento più estremo. “Senza una lacrima non è una canzone radiofonica, ma tanto, anche se lo fosse stata, non l’avrebbero trasmessa ugualmente, questa volta non gliel’ho nemmeno inviata”. L’artista asserisce, inoltre, di non voler presentare a Sanremo il suo componimento, in quanto, secondo lei, il festival della canzone italiana non prenderebbe mai in considerazione una canzone dal significato così forte.

Ha, infatti, deciso di prodursi da sola per non commercializzare il suo lavoro. La star resta, nonostante tutto, affezionata al suo pubblico e continua a fare svariati concerti in giro per l’Italia. Ma a far notizia sono alcune foto che ritraggono la cantante. Bellissima e con un fisico da fare invidia alle 20enni, Fiordaliso ha però esagerato con ”tiratine” e botox e oggi appare così: con il viso gonfio e le labbra gonfie. Già all’epoca della sua partecipazione all’Isola dei famosi in molti si erano accorti della trasformazione della bella Fiordaliso e i commenti si erano sprecati.