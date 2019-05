Cos’è lo stealthing? La nuova pericolosa pratica sessuale “a sorpresa”

È ancora una volta il web che ci mette in guardia dalla diffusione di pericolose mode e comportamenti sgradevoli che hanno a che fare niente meno che con la violenza sessuale. La più pericolosa, negli ultimi tempi, è la nuovissima tendenza di togliersi il preservativo di nascosto dal partner mentre si fa sesso. Se fino a poco fa questa pratica non aveva un nome, oggi è invece ben chiaro: si chiama “stealthing”, ed è illegale. Il termine significa appunto “agire di nascosto, in segretezza, furtivamente”.

La pratica consiste proprio nel togliersi il preservativo all’insaputa del partner, con il quale si era concordato in precedenza di avere un rapporto protetto. Purtroppo sul web si possono trovare addirittura forum in cui si consiglia ad altri uomini come fare stealthing alla meglio, nei rapporti etero ma anche in quelli omosessuali.

Se nel Regno Unito lo stealthing era già illegale, da poco in Svizzera è arrivata la prima sentenza in tal senso: un uomo di 47 anni è stato accusato di stupro per essersi tolto il preservativo durante un rapporto con una partner conosciuta su Tinder. Avere rapporti non protetti dopo aver concordato sull’uso del condom diventa quindi violenza sessuale a tutti gli effetti.

Tracey Cox, esperta di sesso, afferma: “Sono d’accordo sul fatto che violi il consenso condizionale: c’è una differenza enorme tra accettare di fare sesso con un preservativo ed accettare di farlo senza. Il primo è sesso protetto, il secondo ti espone al rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, incluse HIV ed herpes recidiva”. Anche Alix Fox, Sex & relationships expert di Durex, aggiunge: “Non c’è scusa che tenga. I preservativi fatti utilizzando materiali moderni e ricorrendo alla tecnologia, trasmettono le sensazioni perfettamente. Se il preservativo che hai scelto non fa al caso tuo, provane un altro. Non sfidare la sorte abusando del partner”.

Fonte: 105.net