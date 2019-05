“Devo farlo per 10 volte al giorno!”, il suo ragazzo è distrutto

All’apparenza sembra un fatto positivo, e la maggior parte degli amici non fa mistero di quanto siano gelosi che James, 40 anni, abbia un’attraente fidanzata più giovane che sembra incapace di tenere le sue mani lontane da lui. Tuttavia solo pochi di loro si rendono conto che la sua lussuria ha un lato oscuro. Sami sta combattendo una dipendenza dal sesso.

Sami Walton è una ragazza inglese di 31 anni con un problema reale: la dipendenza dal sesso. Questo tipo di disturbo le ha fatto perdere numerose amicizie ed il posto di lavoro. Per questo, un paio di anni fa ha deciso di raccontare la sua storia al Sunday People, per far capire i reali aspetti della ninfomania: “La dipendenza dal sesso è un problema serio.

La maggior parte degli uomini crede che sarebbe bello avere una partner che ha bisogno di tanto sesso, ma nessuno dei miei precedenti fidanzati è riuscito a gestirlo. Sono fortunata ad avere James. Non solo ha la resistenza per stare al passo con me, ma è davvero di supporto e non mi giudica quando ho una brutta giornata”.