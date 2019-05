“Ho una malattia”. Arisa, la verità: ecco perché porta sempre i capelli cortissimi

Arisa è tra i personaggi italiani più amati della musica e della tv e, dopo l’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo e il successo delle date nei club, è pronta a ripartire in tour. “Una nuova Rosalba in città”, che la porterà sui palchi di tutta Italia, partirà il prossimo 15 giugno. Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, sarà sempre affiancata da Giuseppe Barbera al pianoforte e tastiere e dal dj/producer Jason Rooney.Oltre ai nuovissimi brani, in tour Arisa proporrà i suoi grandi successi, riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del suo ultimo progetto discografico, a cominciare dall’indimenticabile “Sincerità” con cui vinse la sezione nuove proposte del Sanremo 2009. Il nuovo tour partirà sabato 15 giugno dal sud. Precisamente dall’Area Concerti del Centro Due Mari di Maida, sulla superstrada tra Lamezia Terme e Catanzaro. Ma oltre a essere famosa per il suo innegabile talento e la sua voce cristallina, Arisa è anche nota anche per i suoi continui cambi di look. Negli anni di ‘colpi di testa’ li abbiamo visti parecchi. Con una costante: porta sempre i capelli cortissimi. Ecco, ora la cantante ha deciso di spiegare ai fan il motivo per cui decide spesso di tagliarli quasi a zero. La cantante classe 1982 soffre di tricotillomania. Di cosa si tratta? La tricotillomania è un disturbo ossessivo-compulsivo tendenzialmente causato da stress per cui ci si strappa i capelli senza rendersene conto, mentre li si tocca. E dunque per limitare il problema, Arisa ogni tanto opta per delle pettinatura piuttosto radicali, cortissime, che le consentono di resistere meglio al disturbo. Lo ha confidato lei stessa in alcune Storie di Instagram, dopo aver pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai fan se dovesse ‘darci un taglio’ ancora una volta o lasciar crescere i capelli. Dopo il sondaggio, Arisa ha rivelato di soffrire di tricotillomania e che rasarsi i capelli la aiuta a controllare la cosa. “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”, ha detto l’artista per descrivere la sua situazione con i follower.