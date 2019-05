Lei defeca a casa di lui ma lo sciacquone non funziona e nasconde la cacca in borsa

Cercando di non perdere la calma, provava più volte a premere il pulsante dello sciacquone senza ottenere alcun risultato. Entrata nel panico, la donna cominciava dunque a premere in maniera ossessiva il pulsante per cercare di salvare la propria reputazione e per cercare di non rivolgersi all’uomo con una richiesta che sarebbe sembrata ridicola e che probabilmente sarebbe stata ricordata dai posteri per decenni qualora fosse stata raccontata. Ma il tempo passava e lei non riusciva a trovare una soluzione.