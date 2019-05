Sperma al sapore di mela e vagina agli agrumi: arrivano le pillole per il sesso orale

Un creativo farmaceuta ha messo in commercio “Sweet Release”, un integratore alimentare che promette di cambiare il sapore dello sperma di chi lo assume, facendogli assumere un sapore di mela verde. “Sweet Release” viene venduto in confezioni di pastiglie di 60 capsule, e il risultato sarebbe raggiunto in 4 settimane di assunzione del prodotto.

Il prodotto, pensato o per chi vuole “migliorare la sua attività di sesso orale” e “sorprendere la partner”, avrebbe anche benefici effetti sul livello di colesterolo e sul sistema immunitario: non sappiamo però se questi benefici effetti collaterali siano di interesse per l’inventore (e gli acquirenti) oppure se siano solo un fortunato caso.