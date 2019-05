Annusare le scoregge del proprio partner fa bene alla salute

Uno dei responsabili dell’esperimento era il professor Matt Whiteman che assicura che l’ idrogeno solforato nei gas aiuta a combattere le malattie e prolungare la vita di una persona. I mitocondri agiscono anche in questo processo di guarigione delle cellule dei pazienti presenti nel corpo. Comprendi come funziona e, una volta per tutte, vedi che hai sbagliato molto a dubitare:

COMPRENDERE IL PROCESSO:

Esiste una forte correlazione tra l’essere esposti a giochi di parole e un significativo aumento dell’aspettativa di vita delle persone.

Questo è simile agli effetti positivi di coloro che cambiano le loro abitudini, iniziando una dieta equilibrata, praticando attività fisiche o abbandonando dipendenze, come sigarette e alcol.

2. Il grande eroe è l’idrogeno solforato , uno dei componenti del gas intestinale.

Oh, e c’è qualcosa di molto importante: più la scoreggia è puzzolente, meglio è per la salute del partner.

Quando le cellule sono stressate da alcune malattie, producono un enzima che genera piccole quantità di idrogeno solforato, che è il componente che le mantiene in vita.

In questo processo, i mitocondri sono conservati, la produzione di sangue aumenta e l’infiammazione è regolata.

CHE SPIEGA MOLTE COSE, NON È VERO?

Per il dott. Mark Wood, che ha anche partecipato allo studio, vale la pena affrontare il cattivo odore, dal momento che può combattere diverse malattie, oltre a ridurre i rischi di cancro, demenza, infarto e artrite.

L’eccesso, come ogni altra cosa nella vita, è pericoloso, ma nessuno muore perché hanno inalato i gas di un’altra persona. Durante il sonno, è molto comune per una coppia annusare il cum uno dall’altro.

Questo spiega già perché le coppie vivono più a lungo delle singole persone.

C’è chi rilascia il gas davanti alla persona amata senza imbarazzo durante il giorno. Per i ricercatori, questo è ancora meglio. Dichiara la tua opinione senza vergogna! Lo hai trovato disgustoso, ma necessario? Segna la famiglia e gli amici per ricevere queste informazioni.

