Fellatio nelle foto del matrimonio: cosi vuole la suocera

Foto strane, brutte o buffe scattate durante i matrimoni ne abbiamo viste tante. Ma foto nelle quali i due sposini fanno atti sessuali espliciti sinceramente non le avevamo mai viste. E’ quanto accaduto in Olanda al fotografo Michel Klooster che ha poi condiviso questi scatti (nei quali non si vede comunque il volto dei due soggetti) sul web ottenendo migliaia di like e condivisioni.

A quanto racconta lui stesso ad avere l’idea di immortalare la sposa mentre pratica sesso orale allo sposo è stata proprio la madre di quest’ultimo sostenendo che niente interpreta meglio il concetto di più bel giorno della mia vita che una fellatio.

Il fotografo, perfettamente d’accordo con l’idea della madre dello sposo, spiega che tutto il matrimonio è stato all’insegna dell’informalità e che la foto comunque concordata è stata diciamo “in posa”. La sostanza comunque non cambia molto e quel che è avvenuto è sotto gli occhi di tutti.

“Chiunque si sente urtato da questa foto – conclude il fotografo- è indietro di almeno vent’anni secondo me. E’ rimasto fermo al 1996. Lasciate a questi due sposini la loro gioia senza troppe polemiche. La vita è già piena di problemi. Anzi auguro a voi di avere anche solo una parte della loro gioia e se il modo in cui l’hanno provata è quello della foto che male c’è?” (Direttanews)