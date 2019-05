Guarda un video zozzo sul pc e scopre suo marito insieme ad altri uomini

Il marito dorme e la moglie decide di piazzarsi davanti al computer per guardare film zozzo. Ma la sorpresa è stata scioccante per la 26enne americana: «Ho fatto clic su un video a caso ed è comparso mio marito». La donna è rimasta scioccata non solo per aver trovato il marito in un video porno, ma anche per averlo visto indossare la fede nuziale e per averlo visto avere rapporti con più uomini. E fatta la scoperta sul web ad internet la donna si rivolge per avere consigli su cosa fare.

Racconta sconvolta nel forum di Reddit’s Relationship Advice – e il Mirror riprende la storia – a proposito del marito: «La sua faccia era completamente visibile, si vedevano i suoi tatuaggi. Era lui e sapevo senza ombra di dubbio che era accaduto dopo il matrimonio perché lui indossava la fede. Ero furiosa e disgustata: aveva rapporti sessuali non protetti con più uomini. Tutto quello a cui riuscivo a pensare erano le malattie sessualmente trasmissibili».