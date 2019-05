Maria De Filippi come una leonessa difende i suoi cuccioli

Cresce l’attesa in vista della finalissima di Amici. Il talent show di Canale 5 si concluderà, infatti, sabato sera decretando il suo vincitore tra Alberto, Giordana, Rafael e Vincenzo: quattro giovani talenti pronti a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Si avvia al finale di stagione anche Uomini e donne con le romantiche scelte dei suoi protagonisti che, per tanti mesi, hanno fatto sognare e battere il cuore agli affezionati telespettatori. Una volta che -anche il programma cantpione d’ascolti del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset si sarà concluso, per Maria De Filippi, sarà, finalmente, tempo di mare, vacanze e relax. La bionda conduttrice archivia una stagione televisiva davvero trionfale e ricca di gratificazioni. Non certo una novità per lei, ma in un’annata difficile per molti autorevoli colleghi e per tanti programmi che hanno stentato non poco alla prova dell’Auditel, i riscontri più che positivi raccolti dalla De Filippi assumono un’importanza ancora maggiore.

Produttrice, autrice e padrona di casa delle sue trasmissioni, Maria non ha sbagliato un colpo anche nella stagione Tv 2018- 2019. Tu sì que vales ha rafforzato il suo legame con il pubblico ottenendo percentuali di share addirittura del 30 percento; cifre da capogiro che, negli ultimi anni, nessuno, esclusa Maria, è riuscito a portar si a casa. Poi C’è posta per te, il longevo people show della rete ammiraglia Mediaset, si è confermato anche stavolta come il programma del sabato sera più seguito e apprezzato dai telespettatori italiani: un colosso capace di schiacciare qualsiasi concorrenza, un tassello giustamente inamovibile da anni dal palinsesto di Canale 5. Analoghe soddisfazioni Maria le ha ottenute con Uomini e donne che, con una miscela esplosiva di romanticismo, polemiche e risate, tiene incollati davanti al video milioni di telespettatori, così come Amici, il più longevo talent show del nostro piccolo schermo. Una straordinaria scuola di talenti, un’inesauribile fucina di giovani leve del mondo dello spettacolo, il talent che più di ogni altro è stato capace di rappresentare un trampolino di lancio per tanti giovani artisti che si sono trasformati in delle granitiche certezze del panorama musicale italiano: Alessandra Amoroso su tutti, ma anche Annalisa Marco Carta.

Proprio la Amoroso, la più brillante e talentuosa tra le “creature mediatiche” di Maria, ha regalato un’emozionante sorpresa alla sua mamma televisiva durante la puntata di Amici di sabato scorso. La cantante salentina, infatti, le ha dedicato una toccante lettera carica di affetto, tenerezza e gratitudine. «Grazie perché mi hai sempre ascoltata, mi hai lasciato la libertà di crescere, di scegliere, di rialzarmi e capire questa mia nuova vita. Dandomi la possibilità di diventare chi sono oggi. E di avere una famiglia che io chiamo Big Family che si è semplicemente affezionata alla mia persona e alla mia musica proprio come hai fatto tu. Grazie anche per le discussioni e le incomprensioni che, poi, si sono trasformate, in chiarimenti e abbracci. Sei una grande donna, Maria. E ti ringrazio per essere stata, per me, una semplice mamma. Ti voglio bene», le ha detto Alessandra che sta festeggiando con un lungo tour, rigorosamente sold out in ogni data, i suoi primi dieci anni di carriera. Infaticabile stakanovista del tubo catodico, la De Filippi, professionista attenta e perfezionista che cura ogni dettaglio delle sue trasmissioni, proprio per l’impegno quotidiano che gli dedica è pronta anche a difendere a spada tratta le sue creature televisive dagli attacchi che ricevono. Di recente, per esempio, ha inviato una lettera a Dagospia, per difendere il lavoro del suo staff a Uomini e donne e rivendicare l’autenticità dei protagonisti del suo programma. «A Uomini e Donne», ha ribadito Maria, «non è mai esistito un copione, chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano».

Personalità vulcanica, schiettezza e incontenibile verve, sono le caratteristiche che accomunano due protagoniste dei successi televisivi di Maria, rispettivamente Uomini e donne e Amici. Tina Cipollari e Loredana Bertè. La prima si diverte a bacchettare i protagonisti dei tanti amori che sbocciano a Uomini e donne. La sua vittima prediletta, com’è noto ormai, è Gemma Galgani: raffinata signora torinese, inguaribile sognatrice, tanto romantica, quanto sfortunata in amore, a cui di recente, a sorpresa, ha rovesciato un secchio d’acqua addosso. Loredana Bertè, invece, è stata una delle colonne portanti di questa diciottesima edizione di Amici. Con la sua proverbiale schiettezza e generosità, ha regalato importanti insegnamenti ai giovani protagonisti della fase serale del talent show e non si è tirata indietro neppure quando si è trattato di criticare l’operato degli insegnanti. Due donne forti, sincere e grintose, Tina e Loredana, che, proprio in virtù della loro esplosiva personalità, dividono il pubblico e lo fanno discutere. Chi è capace, invece, di mettere tutti d’accordo è proprio la De Filippi che, con il suo stile di conduzione così anticonvenzionale ed empatico, è riuscita nel corso degli anni a trasformarsi nell’incontrastata regina della nostra Tv.

Nessuna, come lei, infatti, sa intercettare i gusti del pubblico, abbattere la distanza tra chi la Tv la fa e chi la vede: è una di famiglia, insomma, che da decenni entra con garbo, educazione e indubbia professionalità nelle case degli italiani. Con il suo pubblico è come se avesse stipulato un patto fatto di verità, fiducia, stima e affetto reciproci. Un patto che non risente affatto del trascorrere del tempo, ma anzi dagli anni che passano ne esce ancora più solido e resistente.