Sesso durante il ciclo mestruale. Difficile da credere ma ecco cosa accade al vostro corpo

Tutte le donne odiano il ciclo mestruale e i terribili sintomi che si porta dietro, dai crampi alla pancia al mal di testa, fino ad arrivare agli improvvisi sbalzi d’umore. Il più delle volte, quando i dolori sono davvero insopportabili, ci si limita a prendere un antidolorifico ma a volte i farmaci non bastano e bisogna semplicemente sopportare. Di recente, però, pare che sia stato scoperto un metodo infallibile per combattere questi fastidi in modo naturale.

Perché l’orgasmo è’ l’alternativa naturale agli antidolorifici?

Dite addio agli antidolorifici, alla borsa dell’acqua calda e alle giornate passate sul letto durante i giorni in cui arriva il ciclo mestruale, il popolare sito di video porno Pornhub ha lanciato un’iniziativa molto particolare che cambierà per sempre la vostra vita. Si chiama “F*ck your Period” ed è un video che spiega per quale motivo l’orgasmo riuscirebbe ad avere degli incredibili effetti antidolorifici, tanto da arrivare a contrastare gli odiosi crampi uterini. Le utenti possono accedere all’apposita sezione del portale fuperiod.com e, dopo aver risposto a tre domande sul proprio ciclo, gli verrà rivelato quando dovranno arrivare le prossime mestruazioni. In quei giorni il sito regalerà l’accesso gratuito all’account Premium, così da favorire il raggiungimento del culmine del piacere tutte le volte che si vorrà. Che i video vengano guardati da sole o in compagnia, non importa, l’orgasmo riuscirebbe ad aumentare la produzione di endorfine e le contrazioni piacevoli, capaci di alleviare i dolori causati dal ciclo. A questo punto, non resta che provare: concedersi qualche momento di puro piacere “in quei giorni” potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per dimenticarsi dei crampi.