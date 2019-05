Sesso, se il partner ti dice una di queste cose sta mentendo di sicuro

Anche se fai la paladina dell’onestà, anche tu hai mentito, specie parlando di sesso. Ma tranquilla: anche lui mente. Uomini e donne mentono sempre quando si parla di rapporti intimi. È una cosa più forte di loro e sarà così per sempre… Qualche esempio? Hai detto al partner che i rapporti che hai avuto con lui sono i più belli che tu abbia mai sperimentato nella vita. Ma non è la verità… Insomma, a volte si tratta di bugie buone che non fanno male a nessuno.

Ma a volte le bugie riguardano cose più serie. Un sondaggio condotto da Illicit Encounters su 2.000 persone – uomini e donne – ha messo in evidenza quali sono le bugie più frequenti in fatto di sesso. Per esempio la bugia più frequente delle donne ha a che fare con la riduzione del numero di partner con cui quella donna ha avuto rapporti. Gli uomini, invece, mentono sul tradimento: di solito dicono di non aver mai tradito nessuna partner. Ma il più delle volte è una bugia. Ma andiamo avanti e capiamo quali altre bugie dicono le donne…

Le donne fanno finta di provare piacere e invece fingono… Le donne spesso dicono “ti amo” ma non lo pensano, le donne sostengono di non provare mai attrazione per altri uomini e invece hanno spesso fantasie che li riguardano; le donne dicono di non masturbarsi, di non guardare filmati a luci rosse, fingono di avere il mal di testa quando non hanno voglia di farlo e invece mentono. Non solo: le donne dicono che un rapporto è stato fantastico anche quando non è così.

Ma anche gli uomini dicono un bel po’ di bugie quando si tratta di sesso. Tra gli intervistati, il 44% degli uomini ha dichiarato di aver nascosto l’infedeltà. Gli uomini negano di aver tradito una fidanzata, negano di guardare film a luci rosse, fanno complimenti alla partner anche quando non pensano veramente ciò che dicono.

Il portavoce di Enliciters Christian Grant ha detto a Metro: “Entrambi i sessi amano raccontare bugie sul sesso, ma è interessante scoprire quanto siano diverse queste bugie: mentre le donne sono più inclini a minimizzare il numero di partner, gli uomini hanno maggiori probabilità di gonfiare quel totale”. Gli uomini mentono anche quando parlano di durata dei rapporti…

Del loro rapporto con la masturbazione e con i film a luci rosse. Ma perché mentire? Ma non sarebbe meglio dire la verità e vivere sereni? Mentire è forse un modo per proteggere il nostro partner o noi stessi? La comunicazione sincera è la chiave per un rapporto duraturo. Quindi facciamoci un esame di coscienza e cerchiamo di affrontare il partner dicendo tutto ciò che riguarda la nostra vita intima.