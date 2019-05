«Facciamo sesso a turno, vogliamo sposarci» Gemelle innamorate dello stesso uomo

Le sorelle australiane Anna e Lucy DeCinque, conosciute come le gemelle più identiche al mondo, dopo aver raccontato di voler sposare lo stesso uomo, tornano a far parlare di loro. Hanno rivelato di fare sesso a turno con lui e di essere sempre presenti mentre il loro ragazzo, Ben Byrne, fa l’amore con una delle due. Sono apparse nell’ultima puntata del programma televisivo australiano Hughesy, “We Have a Problem”, in cui hanno parlato della loro relazione con lo stesso uomo dal 2012.

«Viviamo tutti insieme nella stessa casa. Dormiamo in un letto king size, anzi più grande di un king size». «Non c’è gelosia tra noi», ha detto Lucy. Mentre Anna ha aggiunto: «Ben ci accetta così come siamo, non ci giudica». E insistono sul fatto di voler sposare il loro fidanzato, tuttavia la poligamia è bandita dal Australian Marriage Act del 1961. «La legge lo impedisce, ma noi non molliamo, l’amore supera ogni ostacolo».