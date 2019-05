Follia a Scafati, migrante con arma da taglio in strada, carabiniere spara per bloccarlo

Momenti di paura e follia a Scafati, nella provincia di Salerno, dove un uomo, un extracomunitario, ha cominciato a lanciare sassi contro le auto che transitavano in quel momento in città e contro le vetrine dei negozi: l’episodio è accaduto in via Poggiomarino, proprio al confine con l’omonima cittadina della provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, l’extracomunitario ha dato in escandescenze, forse sotto l’effetto dell’alcool, mentre si trovava in strada, dando il via a una sassaiola contro le auto in transito: l’uomo ha poi anche cercato di dare fuoco a una di esse, ma non è ancora noto se sia riuscito nel suo intento. Stando a quanto si apprende, l’uomo aveva con sé anche un’arma da taglio, con la quale ha cercato di aggredire i passanti e i carabinieri intervenuti sul posto: un militare dell’Arma, nel tentativo di placare la furia dell’uomo, sarebbe stato ferito lievemente da un fendente, mentre un altro carabiniere sarebbe stato costretto ad esplodere contro di lui alcuni colpi di pistola, anche se non è ancora noto se il migrante, probabilmente di nazionalità nigeriana, sia stato colpito o meno.