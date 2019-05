Neonato muore due settimane dopo la mamma, deceduta durante il parto

Era stato soprannominato “miracle baby”, ma il miracolo è durato non più di due settimane. Il piccolo Mattew è infatti morto tra le braccia di suo padre due settimane dopo la scomparsa della madre, la 37enne Lauren Accurso, deceduta mentre lo dava alla luce nell’ospedale di Jacksonville, in Florida, in seguito a delle gravi complicazioni durante il parto. Il piccolo Mattew era riuscito a sopravvivere sebbene, come ha raccontato suo padre ai giornali statunitensi, la prolungata permanenza senza ossigeno gli abbia causato gravi e irreversibili danni cerebrali. Insomma, fin dalla nascita la vita del bambino era risultata irrimediabilmente compromessa.

Il padre della bimba ha raccontato inoltre che alcuni giorni fa i medici – dopo oltre due settimane di terapia intensiva – hanno deciso di eliminare i supporti vitali dal momento che la situazione della piccola era ormai definitivamente compromessa: “Ringrazio i dottori per il grande lavoro che hanno fatto per strappare mia figlia alla morte”.