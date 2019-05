Rapporti con una donna più grande, la fantasia dei giovani italiani

Le cougar, le donne mature che continuano a essere sexy e in forma anche dopo gli “anta”, sono un vero e proprio sogno erotico per i giovani d’oggi. Sarà perché sono determinate, sicure di sé e affascinanti o perché di sicuro sanno come darsi da fare tra le lenzuola, ma è chiaro che fanno letteralmente impazzire i ventenni, che desiderano sempre di più essere guidati da loro, così da imparare anche qualcosa di nuovo a letto.

A dimostrarlo, un sondaggio condotto da CougarItalia.com, il portale di riferimento per le donne mature che amano la compagnia degli uomini più giovani, secondo il quale avere un rapporto con una partner che supera i 35 anni sarebbe tra le fantasie erotiche più diffuse tra i 20enni italiani. In particolare, sono stati presi in esame 2.000 uomini tra i 20 e i 29 anni e i risultati sono stati chiari: il 24% degli intervistati ha dichiarato di desiderare del sesso spinto con una donna più grande poiché la sua esperienza sarebbe capace di trasformare il rapporto in qualcosa di indimenticabile. Un altro 17% ha affermato di voler fare sesso con due donne, mentre il 14% sogna il bondage e l’11% di finire a letto con una sconosciuta.

Solo il 2%, invece, ha voglia di provare il voyeurismo. Insomma, quando si parla di fantasie sessuali, ognuno ha le proprie preferenze ma è chiaro che esistono alcune esperienze che rimangono ancora molto ancorate nell’immaginario collettivo come il rapporto a tre oppure il sesso con una cougar. A quanto pare, le coppie formate da donne mature e toy boy si vedranno ancora per molto tempo in giro per le strade.