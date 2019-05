Sesso eccitante e spensierato, ecco quando le donne lo fanno più volentieri (e più facilmente). Anche voi siete così?

Saturday sex fever, è il sabato il giorno preferito dalle donne per fare sesso. Il fine settimana è infatti il periodo più ‘hot’: il 76% delle donne europee dichiara di fare sesso il sabato. Ad eccezione delle finlandesi: il 40% ha dichiarato di avere rapporti tra il lunedì e il giovedì. E’ quanto emerge dalla ricerca ‘Donne, sesso e contraccezione d’emergenza. Comportamenti in Europa e in Italia nel 2016’ condotta da Harris Interactive e diffusa da Edizioni Health Communication. La ricerca, condotta a febbraio in 20 Paesi europei su un campione rappresentativo di 4.500 donne tra i 16 e i 35 anni, ha esaminato il comportamento sessuale delle europee e il loro approccio verso la contraccezione d’emergenza.

Dall’indagine è emerso che le donne tra i 26 e i 35 anni hanno più rapporti sessuali rispetto alle più giovani. Un quinto (21%) delle donne tra i 16-25 anni di età ha, infatti, affermato di non avere rapporti sessuali in una settimana contro solo l’8% delle donne tra i 26-35 anni di età. A detenere lo scettro delle donne più attive sessualmente sono le giovani finlandesi tra i 26 e i 35 anni, con una media di 5 rapporti settimanali seguite dalle bulgare con 4 rapporti per settimana. In merito al tema centrale dell’indagine, quasi 7 su 10 donne europee sono consapevoli che la contraccezione d’emergenza è un’opzione per la gestione del rischio di una gravidanza non pianificata dopo un rapporto non protetto o il fallimento del metodo contraccettivo. Ma quasi la metà delle italiane è ancora convinta che per acquistare la nuova pillola del giorno dopo (conosciuta anche come pillola dei cinque giorni dopo), debbano rivolgersi al medico per la prescrizione. Inoltre, se il farmacista lo segnalasse, circa 8 donne su 10, per evitare una gravidanza indesiderata, preferirebbero avere il farmaco più efficace e lo sceglierebbero anche se costasse di più rispetto al vecchio preparato. La spontaneità e vivere una relazione amorosa sicura sono le carte vincenti per avere una vita sessuale soddisfacente, la pensano così 7 italiane su 10, mentre per oltre la metà delle donne (il 65%) è importante essere hot e sexy per il proprio partner. Le popolazioni mediterranee – Italia, Spagna, Grecia e Portogallo – sono le più interessate a provare nuove posizioni (34%) rispetto alle loro amiche del Nord Europa. Mentre una donna su cinque in Spagna e nella Repubblica Ceca (19% e 22%, rispettivamente) puntano sull’uso di sex toys in camera da letto (vs 12% media europea). “Le donne italiane citano la spontaneità come un aspetto importante della loro vita sessuale – commenta Emilio Arisi, presidente della Società medicina italiana per la contraccezione (Smic) – ma con la spontaneità c’è spesso il rischio di gravidanza non pianificata, e questo spiegherebbe anche il perché in tutta Europa il 45% di tutte le gravidanze è indesiderato. Quindi, se le donne non sono pronte ad avere un bambino o il contraccettivo abituale ha fallito, la contraccezione d’emergenza può essere una scelta intelligente ed efficace che non deve mai sostituirsi a una forma regolare di contraccezione. Informare correttamente le donne su questa opzione e sulla possibilità di acquistare la nuova pillola del giorno dopo direttamente in farmacia senza ricetta permette loro di avere un accesso rapido al prodotto e tutti sappiamo che prima si assume il contraccettivo d’emergenza e più efficace è”.