Dal mondo 08 Marzo 2019 Arriva il Rage Yoga: bestemmie e alcol per rilassarsi!

Ogni giorno milioni di persone lottano per gestire la rabbia senza saper quale sia il modo migliore per farlo. Per alcuni fare un respiro profondo o contare fino a dieci può essere utile ma per altri può non essere sufficiente e ci si ritrova a tentare lunghe e rilassanti sedute di Yoga.

Lindsay Istace ha però un’alternativa alla meditazione e al silenzio a cui siamo abituati: la donna promette di risolvere il controllo della vostra rabbia… con la rabbia!

Avete capito bene, secondo Lindsay, il Rage Yoga è l’ambiente perfetto per liberarsi della rabbia e per farlo l’unico modo è quello di tirar fuori la collera urlando, bestemmiando e perfino bere alcol.

Lo Yoga è generalmente considerata un’attività rilassante, ma Lindsay racconta che quando lavorava arrabbiata, lo Yoga tradizionale non la calmava:

“Lo Yoga come tutti noi lo conosciamo mi faceva sentire come se fossi in una biblioteca piena di ginnaste”

La donna, che non si reputa una professionista del settore, promette a chi aderisce al Rage Yoga, di risolvere i problemi di rabbia con un metodo sicuramente poco tradizionale ma decisamente soddisfacente.

Cosa ne pensate? Urlare aiuta più della meditazione? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!