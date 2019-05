Donna chiama la Polizia dopo aver acquistato la droga: “sono stata truffata!!!”

Cercare onestà da chi della vendita di droga ne ha fatto una professione è decisamente inusuale!Tuttavia ciò non ha impedito a questa donna di chiamare le autorità al grido di: “sono stata truffata!!!”

Accade in Irlanda del nord: una donna di cui non si conosce l’identità per ovvi motivi, ha chiamato indignata la polizia di Craigavon dicendo di essere appena stata truffata dopo aver acquistato della droga, rivelatasi poco dopo del semplice zucchero di canna.

“Ho pagato più di 200 sterline e quel basta*do mi ha venduto dello zucchero di me*da”

Una denuncia decisamente assurda e il pensiero di essere davanti ad uno scherzo è più che legittimo ma dopo alcune indagini è arrivata la conferma: la donna è stata realmente truffata e ha davvero avuto la brillante idea di chiamare la polizia!

Inutile dire che per la “vittima” di questa truffa non saranno ore facili: non solo la truffa, ma anche lo scoprire che chiamare polizia in questi casi è un’idea sbagliatissima! Per la donna sarà decisamente una giornata no e dovrà rispondere delle sue colpe alle Autorità competenti.

La domanda sorge spontanea, riuscirete ancora a credere all’onestà delle persone dopo questa storia? Avete perso fiducia totalmente nel genere umano? Fatecelo sapere come sempre nei commenti!