Donna pratica la “pausa masturbazione” a lavoro al posto della “pausa caffè”!

Sappiamo quanto a volte il lavoro possa essere stressante e perciò sentiamo il bisogno di prenderci le nostre piccole pause caffè o pause sigaretta, ma questa donna ha trovato un’alternativa.

L’ editorialista che tratta di sesso sul sito She Said, Nadia Bokody ha rivelato in un recente articolo che le sue pause durante il lavoro coinvolgono la masturbazione e ciò aiuta ad alleviare lo stress sul lavoro istantaneamente.

“Sono seduta tutto il giorno alla mia scrivania durante il lavoro e spesso ci si sente un po’ tesi: scrivere e leggere sul sesso tutto il giorno non aiuta molto. Perciò, quando i miei colleghi fanno la loro pausa caffè o svapano liquidi gusto cannella, io mi masturbo”

Inoltre l’opinionista del sesso ammette di portare con sé sempre il suo vibratore cosicché, se durante la pausa pranzo ha bisogno di rilassarsi un secondo, corre in bagno e pratica la sua pausa masturbazione!

Nadia Bokody ammette che masturbarsi la rende più “concentrata”, assicurandosi di essere totalmente pronta per il resto della giornata che affrontando con il giusto ritmo e la giusta energia.

Dopo aver letto queste rivelazioni, siamo sicuri che molti di voi vorranno provare l’esperienza di questa particolare “pausa” a lavoro… sempre che non la pratichiate già! Nel caso, fateci sapere la vostra a riguardo!