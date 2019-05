Istruttore di yoga beve la propria urina dal naso per curare il raffreddore e durare di più a letto!

L’istruttore di yoga Sam Cohen, 41 anni, sostiene di non aver mai avuto il raffreddore negli ultimi vent’anni ed il rimedio a tutto ciò è la sua urina!

L’uomo ha dichiarato di aver trovato il segreto per curare il raffreddore e non solo, anche l’attività sessuale ne ha giovato particolarmente! Se vi steste chiedendo come, beh, ogni volta che va in bagno… il maestro beve un po’ di urina dal naso!

Lo ha fatto negli ultimi 19 anni e, oltre ad aver tenuto lontano per tutti questi anni il raffreddore, sostiene anche che funzioni con qualsiasi malattia e rende la sua attività sessuale più duratura.

Il “Drink” che inala dal naso Sam Cohen, lo chiama “Auryn” dal celtico “Oro” e ogni qualvolta l’uomo va in bagno, porta con se il suo bicchiere speciale, quasi a voler rendere il tutto un rito e come ogni rito ha le sue regole specifiche.

“Se devo andare in bagno, porto con me il bicchiere, chiudo la porta e bevo dal mio naso. Ti senti come Superman quando entra in una cabina telefonica e fai qualcosa al tuo corpo che lo cambia letteralmente, una volta usciti dal bagno sembri più “luminoso” e riposato.”

L’uomo dichiara inoltre di essere anche il primo bevitore di urina di naso al mondo ad averne usufruito ad alta quota, assimilandola addirittura durante un volo sull’aereo andandone molto orgoglioso.

“Prima ero spesso debole e sonnolente, avevo 22 anni quando ho cominciato, ora da quando bevo la mia urina sembra che il tempo non sia passato.”

