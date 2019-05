La moglie pubblica un post riguardo al “micropene” del marito e lui vuole il divorzio!

Su Reddit, da qualche giorno, è comparso un commento di una donna che ha fatto scatenare diverse polemiche, diventando immediatamente virale in rete.

La donna, di cui non sappiamo il nome, ha condiviso la sua storia sul sito e, in poche ore, quel post è stato invaso da commenti.

Nel post racconta di suo marito che fino al giorno del matrimonio si è rifiutato di fare sesso con lei giustificandosi di essere “un uomo all’antica e tradizionale”. La giustificazione, però, ha retto fino al giorno della luna di miele. Pare che il motivo per cui l’uomo non abbia mai voluto avere rapporti con la compagna fino al giorno del matrimonio sia il suo “micropene”.

Il post ha fatto il giro del web e ne ha parlato anche il Mirror; rapidamente la notizia del post è giunta all’attenzione del marito! Questi, seppur non ci siano nomi che identifichino i protagonisti, ha subito intuito di essere il “marito dal micropene” del post virale.

Ora l’uomo ha deciso di divorziare la moglie e di citarla in giudizio a causa del racconto privato trapelato in rete e delle prese in giro ricevute dagli utenti per via del suo pene.

Sebbene alcuni credano che il post sia fake, può avere una parvenza di verità. Lasciamo quindi a voi la domanda: che ne pensate? Credete non sia stato giusto che il marito abbia mentito alla moglie fino al giorno delle nozze o pensate che la moglie abbia sbagliato a raccontare fatti privati su Internet? Fateci sapere la vostra fra i commenti.