Le fantasie sessuali più diffuse che nessuno ha il coraggio di ammettere

Quando si parla di sesso, la mente può elaborare delle immagini davvero strane e inaspettate. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, sono molti quelli che amano provare qualcosa di creativo e sopra le righe tra le lenzuola. Sarà perché i porno stimolano la propria immaginazione, facendo credere che alcune scene possono davvero realizzarsi nella realtà, ma esistono innumerevoli fantasie erotiche tanto hot quanto bizzarre. Ecco quali sono le più strane.

1. Lasciare il partner guardare un altro uomo che pratica cunnilingus – Non sempre gli uomini sono pratici con il cunnilingus e, quando non riescono a usare la lingua nel modo giusto, è una vera e propria tortura. E’ per questo che molte sognano di lasciare il partner a guardare mentre un altro uomo pratica sesso orale: in questo modo potrà imparare a far raggiungere l’orgasmo alla compagna in un batter d’occhio.

2. Andare a letto con tutti quelli che si considerano attraenti – Quando si incontra qualcuno di attraente, si mettono in atto dei giochi di seduzione per conquistarlo e per portarselo a letto e, il più delle volte, passa almeno una serata intera prima che la cosa accada. Una delle fantasie più diffuse al mondo, invece, è finire a letto con tutti quelli che piacciono, a prescindere dalla reciprocità del loro sentimento.

3. Avere un robot che si comporta come il proprio ex – Affrontare una rottura, si sa, può essere difficile e stressante ma, se tutti avessero un robot che riproduce alla perfezione i comportamenti del proprio ex, tutto diventerebbe più semplice. A dispetto di quanto si possa pensare, è una fantasia sessuale molto diffusa.

4. Un gioco di ruolo a tema “Harry Potter” – “Harry Potter” è il film che racconta le avventure del mago bambino e nulla nella sua storia ha dei rimandi sessuali. Nonostante ciò, sono molti che sognano di mettere in scena un gioco di ruolo che si ispira proprio alla pellicola con tanto di bacchetta e mantelli.

5. Mettere in scena un finto stupro – Gli amanti del sesso violento amano le esperienze estreme e sopra le righe. La loro fantasia sessuale più hot? Mettere in scena un finto stupro.

6. Raggiungere l’orgasmo con gli strumenti medici – Andare dal ginecologo fa paura un po’ a tutte ma se gli strumenti medici utilizzati dai dottori vengono usati nel sesso possono trasformarsi in veri e propri sex toys. Certo, è una fantasia sessuale un po’ strana ma esistono persone che desiderano farlo più di ogni altra cosa.

7. Portare avanti una relazione “a tre” – Il sesso a tre viene solitamente considerata un’esperienza da fare poche volte nella vita ma c’è qualcuno che sogna di portare avanti una relazione basata su un ménage a trois. Di sicuro, la vita intima sarebbe molto attiva.

8. Pissing – Il pissing è una delle fantasie sessuali più diffuse al mondo. Anche se all’apparenza sembra una cosa disgustosa e poco desiderabile, alcuni si farebbero urinare sul corpo dal partner con estremo piacere.

9. Praticare sesso orale in pubblico – Il sesso in pubblico eccita milioni di persone ma il più delle volte rimane solo una fantasia irrealizzata. In particolare, alcuni sognano di praticare sesso orale al partner, attirando l’attenzione di immense folle.

10. Travestirsi da Cappuccetto rosso – Cappuccetto rosso ha sempre attirato le fantasie sessuali più hot. Diverse donne sognano di travestirsi dal personaggio del cartone e bussare alle porte di sconosciuti, nella speranza che prima o poi apra un uomo desideroso di sesso.