Pamela Prati confessa: «Mark Caltagirone non esiste»

Non esiste, l’ho capito in questi giorni. Ci ho creduto veramente. Mi era stata proposta la fiaba con l’uomo ideale, la famiglia chehosempre desiderato». Alla fine Pamela Prati confessa: «Avevo bisogno di quell’amore in un momento di fragilità. Io spero ancora che Mark Caltagirone viva in qualche parte del mondo, mi manca tantissimo, mi mancano i suoi messaggi». La show girl a “Verissimo” racconta quello che sembrava chiaro a tutti: il presunto matrimonio con il presunto fidanzato era una finzione. Sostiene di essere stata plagiata dalle due ormai ex agenti: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

E ammette che Mark Caltagirone non l’ha mai visto e neanche sentito al telefono. La domanda nasce spontanea: come pensava di sposarlo? «Lo avrei incontrato il giorno delle nozze», risponde Pamela a Silvia Toffanin. Tutto è partito sul social della vanità: «Pamela Perricciolo mi disse che sarei stata perfetta per questo Mark Caltagirone, un imprenditore che aveva appena lasciato la fidanzata. Mi fa vedere la foto di un bell’uomo, poi lui inizia a seguirmi su Instagram », narra tra le lacrime. E parte il flirt virtuale. «Mi diceva che mi amava. Ogni volta che chiedevo di vederlo c’era sempre qualche problema di salute, o di lavoro, un dramma. Mi è stata servita suun piatto d’argento la favola che ho sempre voluto». Non solo.

La soubrette si definisce pure «spaventata » perché non sa «cosa ci sia dietro» al presunto raggiro. Prova a ritagliarsi il ruolo di vittima, una posizione comoda, ma assai poco credibile. Aveva imbarcato dentro persino due bambini in affido. Non esistono neanche loro. Una figura di m….E ora mezzo mondo si sente in diritto di sfotterla un po’.Ma come è possibile che una donna di 60 anni,ancora molto bella e affascinante, si sia spinta così oltre? Non sarà invece che è semplicemente una furbacchiona che ha preso in giro tutti con questa storia del matrimonio per rilanciarsi dopo un periodo di silenzio e aggiudicarsi copertine di settimanali e ospitate in tv.

E magari guadagnare un po’ di denaro. Certo è che ha avuto più visibilità in queste ultime settimane rispetto a quando faceva la star del Bagaglino. In un periodo storico come questo, che procede a passi svelti verso l’assurdo, con gente che vuole sposare criminali come Pietro Maso e Erika De Nardo, lo squilibrato famoso sembra attirare molto. Quindi Pamela Prati, così nota, ammaliante e un po’ naif, per usare un eufemismo, non tarderà a trovare un fidanzato vero, questa volta. E pure ricco