Pastore “resuscita” un uomo dalla morte, il web lo deride così!

Alph N Lukau, fondatore e supervisore generale dell’ Alleluia Ministries International nel Sud Africa, sta facendo parlare particolarmente di sé… il motivo? Sembrerebbe che il pastore sia riuscito nell’intento di resuscitare una persona di fronte agli occhi di diversi spettatori

Nonostante lo scetticismo del paese per via di questo “miracolo”, l’uomo afferma che il “defunto” aveva trascorso il fine settimana all’obitorio prima di essere portato in chiesa dove si è compiuto il rituale.

Le foto scattate nel momento esatto in cui l’uomo deceduto è stato “riportato in vita” hanno fatto il giro del Web, diventando una vera e propria challenge: la Dead man challenge, dove diversi utenti hanno pubblicato sui social la propria foto della “resurrezione” cercando di imitare e renderla più simile alla versione originale!

Ecco quindi che un semplice e assurdo rituale è diventato un pretesto per far nascere una nuova challenge che tanto piace al popolo internettiano