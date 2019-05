Pervertiti! Ecco cosa vogliono vedere gli uomini per eccitarsi come mai prima. Non è assurdo? Noi non ne avevamo neanche mai sentito parlare e voi?

Ogni periodo dell’anno, si sa, è vissuto all’insegna delle tradizioni. Una regola che si applica perfettamente anche al mondo della pornografia, che puntualmente va alla ricerca di filmati in tema con il mese in corso. E se, per esempio, l’uscita nelle sale dell’ultimo film di Guerre Stellari aveva fatto scoppiare il boom di click per la parodia a luci rosse della celebre saga fantascientifica, ecco quali sono invece i video più gettonati di questi giorni.

Stando a quanto riporta il tabloid inglese Metro, infatti, una particolare categoria hard ha fatto registrare un incremento addirittura del 10.000%, cifre incredibili per il settore. Merito dell’avvicinarsi della festività di San Patrizio, che ha spinto tanti utenti a “prepararsi” all’evento in maniera davvero originale. Le clip più gettonate sono infatti quelle con protagonisti attori travestiti da Leprechaun, il folletto dal cappello verde tipico della mitologia irlandese, intenti a regalare allo spettatore notevoli acrobazie in compagnia delle signorine di turno.

“Leprechaun erotica” è così diventata una delle principali ricerche effettuate sul sito Pornhub, mentre in generale la tag “irlandese” ha vissuto un incremento del 600%. In attesa delle classiche pinte di birra, un classico al quale non si può proprio rinunciare quando il calendario segna il 17 marzo, ecco allora che la festa, per tanti, è già cominciata. Per quanto riguarda i tesori nascosti dei Leprechaun, elemento ricorrente nelle vecchie fiabe, ce li aspettavamo sicuramente diversi.