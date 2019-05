Pilota scrive “mi annoio” nel cielo e dopo disegna due peni

Anche se Top Gun ci ha insegnato diversamente, può capitare che la noia prenda possesso di te mentre stai volando ad alta quota ed in quel momento cosa puoi fare? Non puoi di certo metterti a “cazzeggiare” con lo Smartphone su Facebook o Instagram! Ecco quindi che arriva il momento in cui inizi a disegnare “cose” nel cielo!

Ammettiamolo, chiunque di noi avesse la possibilità di volare liberamente nel cielo, farebbe esattamente quel che ha fatto questo pilota: disegnare peni!

L’istruttore di volo diplomato al Flight Training di Adelaide, per testare un nuovo motore, è stato incaricato di far volare il velivolo ad elica singola per due ore a bassa velocità.

Per quanto possa essere soddisfacente volare, questo tipo di volo non la rende l’esperienza più divertente che ci sia, tanto che il pilota si è ritrovato a scrivere nel cielo “i’m bored” (mi sto annoiando) per poi ritrovarsi poco dopo a disegnare peni nel cielo.

Non è la prima volta che dei piloti professionisti disegnano falli ad alta quota: nel 2017 due Marines statunitensi sono finiti su tutti i giornali proprio per aver disegnato in cielo un enorme pene immortalato da diversi passanti, con foto tempestivamente pubblicate sui social.