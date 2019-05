Si masturba spiando il set fotografico ma viene picchiato dalla modella lottatrice di MMA!

Un uomo, stando alle fonti, è stato colto sul fatto mentre era intento a masturbarsi spiando il set fotografico di una modella in bikini ha fatto una brutta scoperta: la donna in questione era una lottatrice di MMA.

L’atleta Joyce Vieira e la sua migliore amica stavano scattando delle foto in costume da bagno quando hanno notato, in lontananza, il guardone intento a masturbarsi! Le due donne aggiungono che hanno provato, senza successo, a parlare con lui. Però l’uomo imperterrito ha continuato incessantemente l’atto di masturbazione senza preoccuparsi delle conseguenze.

Conseguenze che non sono tardate ad arrivare visto che, da li a poco, la donna è passata dal dialogo ai fatti: ha colpito l’uomo violentemente dandogli inoltre una bella lezione!

Purtroppo però l’uomo, dopo essere stato arrestato per aver commesso atti osceni in luogo pubblico, è stato in seguito rilasciato dalle autorità ed ora può girare ancora liberamente per la città.

La lottatrice ha dichiarato: “Ci siamo sentite impotenti riguardo questa storia: sapere che sia libero e che potrebbe trovarsi ancora negli stessi luoghi ci preoccupa molto! Ho ricevuto diversi messaggi da parte di donne che hanno avuto situazioni simili e non hanno presentato denuncia perché sapevano che i sospettati sarebbero stati rilasciati poco dopo. Tutto ciò è ingiusto”