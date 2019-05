Si spalma il sangue mestruale sul viso ogni mese: “Pulito e bello”

Sono finiti i tempi in cui Chiara Ferragni dà consigli su cosa indossare… adesso fai tendenza se ti spalmi in faccia il sangue. Ma non un sangue normale: quello mestruale. È questa la nuova trovata di una ragazza americana di nome Demetra Nyx, che ogni 28 giorni, al posto di maschere all’argilla, si mette il suo sangue su volto e collo.

Bizzarro direte voi… di sicuro non è una cosa consueta e in realtà non se ne conoscono neanche i benefici, ma la blood influencer lo fa per un motivo particolare. “Quando rivendichiamo qualcosa che è stato storicamente visto come sporco e disgustoso come pulito e bello, riprendiamo il potere sui nostri stessi corpi“.