Uomo trovato nudo a fare sesso con un’auto poco dopo aver provocato un incidente!

Michael Jameson, uomo d’affari di 37 anni, è stato trovato nudo nel suo 4×4 a fare sesso con il cofano della sua auto dopo aver provocato un incidente autostradale.

Accade a Londra, come racconta il Sun. L’uomo era in viaggio sulla sua BMW mentre era intento a prendere la strada che lo avrebbe portato verso il traghetto per l’Irlanda, quando si è scontrato con un’altra auto provocando danni di quasi 1700£. Quel che ha dell’assurdo, però, era lo stato dell’uomo trovato poco dopo l’incidente.

Jameson infatti è stato trovato nudo intento a copulare con il cofano dell’auto. L’uomo ha ammesso di aver sbagliato giustificando l’atto oltraggioso e bizzarro come “una conseguenza dell’enorme stress a lavoro”, una giustificazione che non è bastata per evitare la rimozione della patente per un anno e lo svolgimento di ottanta ore di lavoro ovviamente non retribuite!