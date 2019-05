Dal mondo 11 Aprile 2019 Madre permette alla figlia di andare a letto con altri uomini per pagarsi il chirurgo estetico!

Una scioccante intervista televisiva ha lasciato il pubblico sbigottito, facendo discutere parecchio negli ultimi giorni: Georgina Clarke, una donna di 41 anni, ha dichiarato di aver permesso alla figlia, Kayla Morris, di ballare ed addirittura dormire con uomini più vecchi di lei solo per soldi e per pagarsi la chirurgia.

La madre, anch’essa finita spesso sotto i ferri della chirurgia plastica, ha dichiarato riguardo la figlia ventitreenne Kayla che ha trascorso i suoi anni adolescenziali spesso presa in giro dagli amici. Ma, grazie anche ai soldi ottenuti andando a letto con diversi uomini sotto il benestare della madre, la giovane è riuscita nel suo scopo ed ora è felice di somigliare a Kim Kardashian!

“Al giorno d’oggi è molto stressante essere una ragazza” racconta la madre, “se sei insicura e infelice ma hai i soldi, allora perché non utilizzarli?”

Le due donne ad oggi hanno speso per la chirurgia plastica oltre 60.000 sterline e probabilmente non intendono fermarsi! Cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.