Donna “trans-specie” dichiara di essere un Elfo!

Nel programma televisivo Good Morning Britain ha fatto di recente la sua apparizione questa donna che si identifica come “trans-specie”, più nello specifico un Elfo!

Kimberel Eventide, ha dichiarato di essere un Elfo intrappolato nel corpo di un essere umano e si identifica come “Altro”, termine con cui solitamente si definiscono gli individui che si sentono creature mitologiche o non propriamente umane.

Molti spettatori, durante l’intervista, hanno pensato fosse un pesce d’Aprile, sospetti più che legittimi dopo che la donna ha dichiarato di aver preso la decisione di diventare un Elfo dopo aver stretto una profonda connessione con i personaggi del Signore degli Anelli!

Eventide ha dichiarato che essere un Elfo è un modo di vivere particolare e si è sempre connessi al mondo animale e alla natura.

La donna ha inoltre anche delle lunghe orecchie a punta, ma specifica che le orecchie sono solo un modo per rendere il suo stile di vita più immersivo e divertente, ma l’essere un Elfo è ciò che si è dentro, non come si appare o come ci si veste!

“Sono un’anima elfica nel corpo di un umano e sono venuta al mondo sentendomi diversa! Non credo di essere l’unica a sentirsi così e sono curiosa di scoprire quante persone al mondo si sentono Elfi la fuori!

Quindi, se fra di voi ci fosse qualcuno che si sente in qualche modo un Elfo come Eventide, ce lo faccia sapere come sempre nei commenti, siamo inoltre curiosi di sapere cosa ne pensate!