Gioco erotico finito male: ricoverato a causa di un deodorante incastrato!

Un quarantenne di Santo Domingo, per rendere più interessante e piccante il sesso con la moglie, ha pensato di praticare un gioco erotico decisamente estremo che lo ha portato ad essere ricoverato d’urgenza in ospedale.

L’uomo è stato trovato infatti con un deodorante spray incastrato tra l’ano e il retto. Quel che ha sconvolto non è tanto l’utilizzo di uno spray per il gioco di coppia, quanto le dimensioni dell’oggetto. Se state pensando che il Dominicano abbia usato un piccolo spray, di quelli solitamente usati per l’igiene personale, siete fuori strada. L’oggetto adoperato è niente di meno che un deodorante per ambienti! Una bomboletta decisamente un po’ troppo grande e difficile da estrarre in certi contesti.

La moglie dell’uomo, che lo aveva accompagnato in ospedale, ha spiegato ai medici di avergli infilato la lunga bomboletta spray nell’ano su esplicita richiesta.

L’intervento è durato circa due ore ed un portavoce dell’ospedale ha spiegato che le condizioni di salute dell’uomo, ancora convalescente, sono stabili. Nella nota diffusa dall’ospedale è stato poi reso noto che episodi del genere non sono affatto rari, anche se nella maggior parte dei casi a rimanere incastrati sono sex toys; tuttavia non mancano anche bottiglie, banane e…melanzane.