Il cantante chiede aiuto ai suoi fan: “446€ di multa, mi aiutate a pagarla?”

Quando si dice che tramite social si può chiedere di tutto, alle volte non è un’esagerazione, lo sa bene Giuseppe Povia. Il cantante, conosciuto da tutti semplicemente come Povia, ha deciso di chiedere aiuto ai suoi fan tramite un post sul suo profilo Facebook per un evento piuttosto inaspettato e spiacevole.

La richiesta di aiuto sui social

Povia è da qualche tempo tornato alle luci della ribalta, presentando il suo nuovo singolo “Cameriere”, durante una delle ultime puntate di Domenica In. Il cantante, dalla vena estrosa e a tratti controcorrente, ha raggiunto il successo diversi anni fa con la canzone “Quando i bambini fanno oh” che divenne un vero e proprio tormentone, seguita da “Vorrei avere il becco”, canzone che vinse Sanremo nel 2006, senza dimenticare “Luca era gay”, brano che già dieci anni fa, periodo in cui fu lanciato, suscitò diverse polemiche. Eppure questa sua capacità lo ha reso un personaggio particolarmente seguito, tanto è vero che sui social il cantautore è molto attivo e condivide con i suoi fan quasi ogni momento della sua giornata. Uno degli ultimi post ha suscitato un certo stupore, dal momento che il cantante ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook in cui chiedeva ai suoi fan di aiutarlo a pagare una multa. Affiancata da una foto con il volto imbronciato, c’è la foto della multa con l’importo cerchiato in rosso e un messaggio esplicativo, in cui il cantante scrive:

Ciao a tutti! Notizia triste.. Mi salutate?? 446€ DI MULTA.. SE MI COMPRATE IL DISCO MI AIUTATE A PAGARLA. Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani NON a tavolino (e non è poco). E visto che ho fatto il cameriere è come se vi chiedessi la mancia ;D In più se lo acquistate a 9 euro su www.povia.net (19 brani), vi regalo il brano ‘Cameriere’ + un video personale per ringraziarvi (lasciate il cell). Il brano ‘Cameriere’ lo potete ascoltare su youtube.

Come chiosa del messaggio, qui riportato, l’artista lascia anche dei recapiti telefonici, tramite i quali contattarlo per eventuali ospitate.

I commenti dei fan e la risposta di Povia

Il popolo del web non perdona e ad una richiesta così sfacciata, molti sono stati i commenti negativi, dal più generico “prenditi le tue responsabilità“, al più sarcastico “Hai finito la grana? Mi spiace, io vado al lavoro adesso, prova a farlo anche tu, magari poi la paghi la multa…“. Povia non si è lasciato sfuggire l’opportunità di rispondere a coloro che hanno criticato questo suo gesto, e infatti ha scritto: “Leggo i commenti di chi critica e mi fanno ridere di simpatia. Comunque ste multe sono ingiuste e quindi aiutatemi oppure commentate da utonti che vi voglio bene”. Insomma, il cantante non si è lasciato avvilire dai molteplici feedback negativi, ha continuato a postare foto sui social, nelle quali rimarca la sua condizione economica scrivendo “Soldi pochi, sogni infiniti”. A quanto pare Povia, anche se in maniera scherzosa, prova a suscitare la comprensione dei suoi amati seguaci, che non ci scappi davvero un aiuto!