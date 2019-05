Lady Gabriella Windsor sposa il finanziere Thomas Kingston

un paio di settimane dalla nascita di Archie Harrison, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle, la famiglia reale è tornata a far festa. Stavolta per un matrimonio, il terzo royal wedding in un anno, dopo quello tra Harry e Meghan e quello tra Eugenie di York e Jack Brooksbank. La sposa è Lady Gabriella Windsor, secondogenita del principe Michael di Kent – cugino di primo grado della regina Elisabetta – e cinquantaduesima nella linea di successione al trono. Lo sposo non ha titoli nobiliari, ma è tuttavia un nome già noto tra i royal watcher: si tratta infatti del finanziere Thomas Kingston, che è stato un ex di Pippa Middleton. La cerimonia si è svolta nella Capella di St. George, nel castello di Windsor, la stessa location scelta per le nozze di William e Meghan di Sussex e per quelle di Eugenie di

York. Qui, la sposa è giunta a bordo di un’auto d’epoca, accompagnata dal padre e con una mise da “principessa delle fiabe”: un abito in pizzo valencienne realizzato per lei dalla stilista italiana Luisa Beccaria, con sei metri di velo, e reso ancor più prezioso dalla tiara in diamanti, la stessa che fu indossata nel giorno del loro matrimonio sia dalla madre della sposa (la baronessa Marie Christine von Reibnitz, poi divenuta principessa di Kent), sia dalla nonna paterna, la principessa Marina di Grecia allorché sposò, nel 1934, il principe Giorgio, duca di Kent, il quarto figlio di re Giorgio V d’Inghilterra.

L’ospite in assoluto più di prestigio alle nozze era la regina Elisabetta II, che per l’occasione ha indossato un abito rosso ciliegia e che è giunta con il principe Filippo. Tra gli invitati, molti altri membri della royal family: dal principe Harry (arrivato senza Meghan, rimasta a casa con il piccolo Archie, ma “scortato” da un’altra attrice: Sophie Winkleman, celebre per aver interpretato Le cronache di Narnia, ma anche moglie di Lord Frederick Windsor, il primogenito del principe Michael di Kent) alla principessa Anna con il marito Timothy Laurence; dal principe Edoardo (senza però la moglie Sophie) al principe Andrea con l’ex moglie Sarah Ferguson e la figlia Beatrice (che ha colto l’occasione per la prima uscita ufficiale in famiglia accanto al nuovo fidanzato, Edoardo Mapelli Mozzi). Presenti anche i Middleton: Carole e Michael (i genitori di Kate), con il figlio James, accompagnato dalla neofidanzata francese Alizee Thevenet, e la figlia Pippa, arrivata al sì del suo ex mano nella mano con il marito, James Matthews. Unici grandi assenti, William e Kate. Lui doveva presenziare alla finale di Coppa d’Inghilterra, a Wembley. Così lei ha preferito restare a casa con i tre figli mentre il loro papà era allo stadio. Proprio come una vera famiglia inglese. Salvo poi rubare la scena alla sposa postando le foto dei Royal babies.