Mamma utilizza il vibratore sul figlio neonato per curare i problemi respiratori!

Un post su Facebook dalla pagina Melons and Cuties (l’equivalente della nostra Mammine e Pancine), ha fatto decisamente discutere diventando virale in pochissime ore. La foto, pubblicata da una mamma intenta a curare i problemi respiratori del figlio di pochissime settimane, non è piaciuta agli utenti su Facebook. Il motivo? L‘uso di un vibratore sulla schiena del neonato.

La donna, dopo aver scoperto che molti ospedali utilizzavano le vibrazioni per curare questo genere di problemi negli infanti, ha voluto adoperare anche lei lo stesso sistema utilizzando…un vibratore elettrico! Inutile dirvi che il post, con ben 26.000 commenti, ha ricevuto tantissime critiche da mamme che mostravano il proprio disappunto. Voi che ne pensate?

Trovate che tutto ciò sia assurdo o avreste fatto come la neo mamma? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.