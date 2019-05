OSSESSIONATO DAL SUO FISICO: Si tatua tutto il corpo e si fa evirare

Adam Curlykale dall’età di 12 anni non è mai stato soddisfatto del suo aspetto fisico, fin da piccolo ha tentato di modificare il suo corpo interamente e ora, all’età di 32 anni ci sta riuscendo.

Originario del Kaliningradin, in Russia, è alla continua ricerca della sua personale perfezione fisica, Albino dalla nascina, ha deciso col tempo di modificare il colore della sua pelle, tatuandosi per il 90% del suo corpo, ma non era abbastanza, ciò che serviva per sentirsi bene con se stesso era dover rimuovere i capezzoli e farsi evirare, così, dopo diverse operazione Adam Curlykale è riuscito nel suo intento.

Il tutto è nato principalmente dopo aver ricevuto una diagnosi per un Cancro, così Adam decise di cambiare la sua vita, modificando tutto il suo corpo, fortunatamente è riuscito a sconfiggere quel brutto male, ora Adam è alla continua ricerca della perfezione e probabilmente non si fermerà qui.

«Ho una visione specifica di me stesso e la costruisco passo dopo passo. La vita è così breve che ho smesso di chiedermi cosa succederà domani».

