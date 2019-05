“Sono finita in un buco profondo dove non vedevo più la luce” La comica tornerà presto in Tv, ma ecco cosa è accaduto in questi anni

Valentina Persia si è raccontata sulle pagine di ‘Spy’. Negli anni, gli spettatori l’hanno vista sorridere in tv mentre deliziava il pubblico con le sue esilaranti barzellette. Come tutti, però, anche la quarantasettenne ha attraversato dei periodi difficili. Ha spiegato, infatti, che i primi 12 mesi successivi alla nascita dei suoi due figli, l’hanno vista piombare “in un buco profondo”.

La comica è madre di due gemelli: Carlotta e Lorenzo

Nel 2015, Valentina Persia è diventata mamma. Ha avuto due splendidi gemellini a cui ha dato nome Carlotta e Lorenzo. La comica, però, ha spiegato che ha dovuto gestire tutte le responsabilità della maternità da sola. La vita da madre single si è rivelata massacrante: “Quattro anni fa, a 43 anni, sono diventata mamma di due gemelli. Sono una madre single, totalmente sola. Il primo anno è stato un massacro, ho avuto un blackout psicologico, ho alzato la mano e ho chiesto aiuto”.

Vorrebbe raccontare le difficoltà di diventare mamma

Valentina Persia si prepara a tornare in tv. A quanto pare, infatti, sarà nel cast della nuova edizione del programma ‘La sai l’ultima?‘. Dunque, tornerà nella trasmissione che l’ha resa famosa e che, a partire da martedì 4 giugno, sarà condotta da Ezio Greggio. Sul settimanale ‘Spy’, Valentina Persia ha svelato il suo sogno nel cassetto. Le piacerebbe produrre un programma in cui raccontare quanto sia difficile il ruolo di mamma. Vorrebbe spiegare che non deve essere un tabù ammettere di non farcela e chiedere aiuto: