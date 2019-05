Uomo perde il pene a causa del freddo estremo!

Negli ultimi giorni, Chicago è stata messa in ginocchio a causa del freddo pungente, arrivando addirittura a -28 gradi sotto lo zero durante la notte.

Sono già una cinquantina le vittime dovute al clima gelido e il numero rischia di aumentare giorno per giorno.

Fra i diversi casi dichiarati c’è addirittura quello di un uomo, di cui è sconosciuta l’identità, che si è ritrovato a perdere il suo pene a causa del forte freddo dopo aver fatto pipì all’aperto.

Malgrado i diversi danni che il gelo sta procurando ai cittadini, è già nata sui social una nuova tendenza virale: quella di gettare acqua bollente in aria e guardarla congelarsi all’istante.

L’effetto chiamato “Effetto Mpemba” ed è il fenomeno fisico per cui l’acqua calda, a parità di temperatura esterna di esposizione, solidifica più rapidamente di quella fredda.

Vi lasciamo alle immagini di questo fantastico effetto, sperando nel frattempo che nessun altro decida di mettersi a urinare in mezzo alla strada nei pressi di Chicago.