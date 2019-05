La giovane mamma era con i suoi quattro bambini. Nessuno di loro è sopravvissuto allo schianto, terribile

Una donna di trentaquattro anni è rimasta uccisa insieme ai suoi quattro figli in uno scontro frontale con un camion su un’autostrada del Queensland, in Australia. La giovane mamma si chiamava Charmaine Harris McLeod e il più grande dei suoi bambini aveva appena sei anni. Il terribile incidente stradale, stando a quanto riportato dai media locali, risale a lunedì sera. La polizia ha detto che, stando a quanto emerso finora, l’automobilista stava cercando di sorpassare un camion quando la sua Nissan station wagon si è schiantata contro un altro veicolo che arrivava dalla parte opposta. La donna e tre dei suoi bambini sono stati dichiarati morti sul posto dopo lo scontro, il quarto bimbo ha invece perso la vita durante una disperata corsa in ospedale. I soccorritori intervenuti sul posto hanno descritto l’incidente come uno dei peggiori mai visti. “È una tragedia per tutte le persone coinvolte”, ha detto un poliziotto.

Il dolore sui social: “Era una donna straordinaria” – Secondo quanto riportato su Facebook da un amico delle vittime, i bambini si chiamavano Ally, di 6 anni, Matilda, di 5 anni, Wyatt, di 4 anni e il più piccolo era Zaidok, di 2 anni. La Kawungan State School, una scuola statale di Hervey Bay frequentata da due dei fratellini, ha scritto un post su Facebook per dire che “la comunità è profondamente addolorata per l’incidente”: “Estendiamo le nostre sincere condoglianze alla loro famiglia, agli amici e ai loro cari in questo momento difficile”, si legge nel post. Tanti anche i messaggi per la giovane mamma: “C’eri sempre quando avevo bisogno di un’amica”, ha scritto una donna. “Sarai sempre nel mio cuore”, recita un altro messaggio. Secondo alcune fonti, Charmaine si era da poco separata dal padre dei suoi figli. In tanti hanno descritto la giovane mamma come una donna “straordinaria”: “Il suo mondo erano i suoi figli”.