Perde ai videogiochi, ragazzo 15enne si taglia la testa con la motosega

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe volontariamente tolto la vita. Soffriva di dipendenza da videogiochi.

Una partita di videogiochi è finita in tragedia. Pavel Matveev, 15 anni, è morto a Mogochino, in Russia, nella regione di Tomsk.

Il ragazzo viveva con la madre, di cui non si conosce l’identità, e aveva una forte dipendenza videoludica. Passava intere giornate al computer per primeggiare nei giochi che la madre gli aveva regalato. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che dopo aver perso una partita Pavel sia andato in giardino, abbia afferrato una motosega e si sia tagliato la testa.

Le indagini sono ancora in corso, ma l’ipotesi più probabile sembra essere quella del suicidio. Gli inquirenti sono alla ricerca di un eventuale collegamento con il fenomeno Blue Whale, che proprio in Russia ha causato un alto numero di vittime.

Videogiochi finiti in tragedia. Il 26 agosto David Katz, 24enne di Baltimora, ha aperto il fuoco a Jacksonville, in Florida, causando la propria morte e quella di altre tre persone. Il ragazzo aveva appena partecipato a un torneo di videogiochi nel centro commerciale “The Landing”.

Secondo gli inquirenti, David avrebbe iniziato a sparare come reazione alla sconfitta nel corso del torneo. Ha colpito almeno cinque persone prima di togliersi la vita.

A gennaio il 28enne Matthew Nicholson ha ucciso la madre Lydia a Ceres, California. L’uomo stava giocando una partita di videogiochi quando la madre lo ha interrotto, dando inizio a un’accesa discussione.