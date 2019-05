Polemiche sulla YouTuber: “Io e mio marito lo facciamo mentre allatto” (Video) – Lei continua la sua battaglia sull’allattamento in pubblico

In passato ha detto più di una volta di essere solita fare l’a_more mentre allatta al seno, nel suo video della vlogger Tasha Maile, star di You Tube, aveva suscitato tantissime polemiche. Nel filmato il figlio di tre anni Josiah pronuncia questa frase: “E’ bello allattare e baciare, è la mia fidanzata”.

Followers perplessi anche per la continuazione del video. “Ieri stavi facendo finta di essere la mia fidanzata, e io sono il tuo ragazzo, quindi ti ho baciato”, prosegue il bimbo.

Molti utenti hanno definito ‘malato’ il commento del minorenne, criticando duramente anche la madre.

Tasha Maile è una fervida sostenitrice dell’allattamento al seno e ritiene che non bisogna assolutamente distogliere i piccoli dall’attaccarsi al cape_zzolo, mentre risale a un paio di anni fa un’intervista televisiva in cui spiegava di fare se_sso durante l’allattamento.Un video diventato virale in pochissimo tempo. Tasha aveva evidenziato di consumare rapporti ‘intimi’ e allattare al seno simultaneamente: “Mio figlio vuole allattare sempre, di giorno e di notte, quindi non riesce mai stare solo nel lettino. Così io e mio marito siamo stati costretti a fare l’a_more mentre dormiva accanto a me o su di me. Mio figlio, ovviamente, non sapeva nulla di quello che stavamo facendo”. L’accaduto suddetto è dell’estate scorsa (di seguito il video), oggi Tasha ha un nuovo bimbo e continua a pubblicare i suoi video su YouTube nel suo canale, come sempre portatrice del suo messaggio (la battaglia che porta avanti da sempre) la libertà di poter allattare in pubblico senza problemi. Il problema, però, ai tempi, era un altro e chissà questa volta come si comporterà…