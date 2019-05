“Quante volte al giorno faccio sesso con Mauro”. Wanda Nara senza freni

Sono più innamorati che mai Wanda Nara e Mauro Icardi, tanto che, per il loro quinto anno di matrimonio, l’attaccante dell’Inter non ha badato a spese regalando alla 32enne, ben cinquemila rose rosse e solo per dirle “Te Amo”. 5mila, avete letto bene. La moglie e manager d’altronde non manca di difendere il marito in ogni occasione possibile, segno che l’affiatamento tra i due è sempre molto forte. “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i cogl** di batterlo succede”, aveva infatti tuonato Wanda Nara commentando l’errore dal dischetto del calciatore, durante la partita contro l’Empoli.

Poi aveva sottolineato su Instagram, postando una foto con il figlio: “A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, 3 goal nel derby, 124 goal a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l’unica cosa che conta è l’orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore.

Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami”. Tanto amore per i Wancardi, come li aveva ribattezzati la stampa argentina, sono più uniti che mai, probabilmente anche sotto le lenzuola, da quello che scrivono. Alcuni scatti hot apparsi sui social sembrano confermare tale intimità.

Nel 2013 per esempio la giornalista argentina Yanina Latorre, molto amica di Wanda Nara, ha raccontato un particolare bollente rimasto nel famoso. “Prima di Instagram i due si scambiavano messaggi soprattutto via Twitter e tra un cinguettio e l’altro spuntò il riferimento ad una misteriosa quindicina”. L’amica della showgirl rivelò quindi che si trattava del numero di rapporti che la focosa coppia aveva avuto in 28 ore dopo che “In Italia non si erano neanche sfiorati”.

“Per questo quando si sono visti hanno dato sfogo a tutta la passione accumulata. – sottolineava – Quando hai vent’anni e sei uno sportivo, puoi farlo anche quindici volte al giorno”. Insomma, beati entrambi per questo amore così prorompente.