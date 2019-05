Uomini e Donne, è ufficiale la data delle scelte: ultime puntate poi vacanza

È arrivata da poco la notizia circa la scelta dei tronisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Il programma sta per chiudere bottega ed a partire dal mese di giugno, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi andrà in vacanza per poi tornare a settembre. Sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne sembra che siano state svelate le date in cui tre tronisti ovvero Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià faranno le loro scelte. Chi sceglierà per prima?Mancano ormai soltanto quattro puntate di Uomini e Donne prima della pausa estiva che inizierà ufficialmente lunedì 3 giugno. Al posto di Uomini e Donne verrà trasmessa una doppia puntata di una vita ma sarà soltanto una programmazione provvisoria perché Prossimamente su Canale 5 sbarcherà Bitter sweet con protagonista Ozge Gurel, già nota al pubblico italiano per aver lavorato in Cherry Season. Per scoprire tutte le anticipazioni non vi resta che continuare la lettura dell’articolo.

Anticipazioni Uomini e Donne, ufficializzate le date delle scelte

Come abbiamo anticipato, sul profilo social di Uomini e Donne sono state anticipate le date delle scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Stando a quanto riferito sembrerebbe che i tre tronisti sceglieranno in tre momenti differenti. Non si sa con certezza chi sarà il primo a compiere questo passo molto importante, ma riguardo le date è stato ufficializzato che le scelte saranno mandate in onda mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio.

Uomini e Donne, le scelte: chi sceglierà per primo?

Come abbiamo visto, le scelte saranno effettuate quindi negli ultimi tre giorni di maggio e l’appuntamento è rimandato sempre al solito orario, ovvero alle 14:45 su Canale 5. Rispetto a quelle che sono le edizioni precedenti, ci sarà però una grande sorpresa ovvero il fatto che la scelta non sarà registrata in anticipo e in questo modo sarà trasmessa in diretta e sarà una sorpresa per tutti i telespettatori. Secondo le indiscrezioni che sono state rilasciate dal Vicolo delle news, a scegliere per prima sarà Angela Nasti, mentre giovedì dovrebbe essere il giorno di Andrea Zelletta e giovedì quella di Giulia Cavaglià.

Questa settimana quindi sarà l’ultima volta in cui vedremo il programma di Maria De Filippi perché consultando la guida TV di Mediaset si evince che a partire dalla prossima settimana, non andrà più in onda Uomini e Donne, ma ci sarà un’altra puntata di Una Vita. Le puntate di questa settimana saranno dedicate tutte al trono over ed al trono classico.