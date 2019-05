90 anni: va a prostitute, nonnino multato dai vigili di 450 euro

Un desiderio irrefrenabile, tanto che a 90 anni ha deciso di andare a prostitute. La vicenda, tuttavia, non si è conclusa come il nonnino avrebbe sperato, bensì con una multa comminata dai vigili: 450 euro.A soli venti giorni dall’uscita dell’ordinanza, quella riproposta annualmente dal Comune di Perugia (l’ultima volta il 24 aprile scorso) per il contrasto al fenomeno della prostituzione su strada (multe a chi adesca le ragazze), ci sono stati tanti controlli e già tre persone multate. Una di queste è un novantenne.

Ad individuarlo, proprio in questi giorni, gli agenti della polizia municipale che si sono concentrati in particolare su due zone dove il problema si manifesta pure di giorno. Cioè via Campo di Marte, zona Fontivegge, e pure Ponte San Giovanni, nella zona di via della Scuola. Due delle circa venti vie inserite nella zona rossa per cui è stata emessa l’ordinanza anti prostituzione.Proprio per Ponte San Giovanni, dove più volte residenti e commercianti della zona in più occasioni hanno alzato la voce chiedendo un giro di vite parlando della presenza di donne di etnia rom a tutte le ore, c’è chi ha bussato alla porta del Comune.