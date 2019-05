Dimagrisce 35 chili per sentirsi più sexy ma il marito la lascia di punto in bianco. Il motivo? Inconcepibile. Voi che ne dite?

A volte la vita sa essere molto ma molto ingiusta. Perché tu, ostinata, fai tanti sacrifici per arrivare al tuo obiettivo e poi, quando finalmente raggiungi il traguardo, ti crolla la terra sotto i piedi. Sì, esatto, la vita è fatta anche di queste cose e dobbiamo abituarci all’idea anche se, è innegabile, tutto questo brucia. Prendiamo il caso della povera Angela Crickmore, 36 anni, brasiliana residente in Gran Bretagna che, dopo il matrimonio, era ingrassata molto arrivando a pesare 85 chili.

In quel corpo si sentiva goffa e non si piaceva così, un giorno, la donna ha deciso di cambiare completamente abitudini. Ha smesso di mangiare cibo spazzatura, ha smesso di condurre una vita sedentaria e si è messa in testa di tornare in forma.

La dieta e l’esercizio fisico, però, non erano sufficienti così Angela ha deciso di sottoporsi a un intervento per un bypass gastrico. Poi ha continuato a fare sport, si è convertita a un’alimentazione sana e naturale e ha perso un bel po’ di peso, raggiungendo, finalmente, il suo peso forma di 50 chili. Sarà stata felice, direte voi. E sì, per quanto riguarda la forma fisica, è stata felice. Peccato, però, che, da un altro punto di vista, ha perso molto.

Suo marito l’ha lasciata perché la preferiva più in carne (scusate ma l’amore non era quella cosa che va oltre le apparenze?), contemporaneamente non ha potuto contare neanche sulla comprensione della sua famiglia che non ha accettato il suo nuovo stile di vita. “Ho detto loro che si sarebbero dovuti preparare da soli da mangiare, ma col passare del tempo le cose sono peggiorate e mi hanno dato un ultimatum”, ha raccontato Angela ai media locali. Bella ‘’botta’’, poverina.

Ma c’è anche da dire che ora Angela, che è un’istruttrice di fitness (che ha un fisico pazzesco), è felice di sé, del suo aspetto e della sua vita. Quindi: chi ha perso veramente in tutta questa storia, sono i suoi familiari.

Ha il classico fisico da ”lanciatore di coriandoli” (con tanto di costole in evidenza e apparecchio ai denti) e non si sente uomo. Così inizia a mangiare 14 uova al giorno e si trasforma, così… Solo che ora la sua vita…